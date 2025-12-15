Intervenidas varias armas de fuego en el domicilio del hombre detenido por el atraco en una gasolinera de Tui

Armas intervenidas en el domicilio del hombre de 41 años detenido el 9 de diciembre por un atraco a una gasolinera de Tui (Pontevedra). El investigado está en prisión provisional por orden de la jueza de instrucción. - GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil se ha incautado de varias armas de fuego en el domicilio del hombre de 41 años detenido la pasada semana como presunto autor de un atraco en una gasolinera de la parroquia de Guillarei, en Tui (Pontevedra).

Según ha informado la Comandancia de Pontevedra, en el registro del domicilio del sospechoso, los agentes localizaron una escopeta del calibre 12 y dos rifles, así como componentes de armas, entre ellos un armazón de escopeta y dos cañones paralelos.

El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil con base en Tui encontró también munición variada, parte de ella antigua, alguna compatible con el revólver que le fue intervenido al detenido durante el asalto. Dicho revólver, del calibre 32 milímetros, carecía de marca y número de serie y contenía seis cartuchos, uno de los cuales había sido percutido sin llegar a detonarse.

El atraco se produjo a primera hora del pasado martes, cuando el hombre acudió armado a la estación de servicio y retuvo a varias personas, a las que intimidó con el arma de fuego. Allí, exigió el dinero, causó diversos daños y llegó a forcejear con clientes y agentes.

Durante la intervención, y ante la actitud violenta del sospechoso, los agentes tuvieron que realizar un disparo disuasorio al aire, que impactó contra una pared.

Tras su detención, en la que opuso resistencia y violencia, el atracador fue trasladado a un centro hospitalario, donde permaneció en observación hasta su puesta a disposición judicial.

La titular del Tribunal de Instancia número 2 de Tui decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, investigado por ocho delitos: robo con violencia o intimidación, amenazas, coacciones, lesiones, daños, atentado contra agentes de la autoridad, detención ilegal y tenencia ilícita de armas.

Los delitos que se le atribuyen se derivan de su actuación armada en la estación de servicio, donde causó daños, exigió dinero y mantuvo retenidas e intimidadas a varias personas. Asimismo, se le investiga por las lesiones producidas durante el forcejeo con clientes y agentes y por la resistencia violenta mostrada en el momento de su detención.