Intervenidos en Tui un centenar de pares de zapatos ilegales procedentes de China

VIGO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil ha intervenido en Tui (Pontevedra) un centenar de pares de zapatos de supuesta procedencia ilícita desde China.
En un comunicado, informa de que agentes del Destacamento Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil de Tui interceptaron recientemente un vehículo que transportaba en su interior diversas cajas con un total de 100 pares de zapatos, los cuales carecían de documentación que acredite su procedencia lícita.
Ante la ausencia de documentación de importación legal, los agentes levantaron acta por una posible infracción a la Ley 12/1995 de Represión del Contrabando, además de intervenir la mercancía.
El material incautado quedó precintado, bajo custodia de su propietario, un vecino de Tui de 30 años, con multitud de antecedentes policiales, y a disposición del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de Pontevedra.