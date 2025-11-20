Intervienen una catana, un arco y diferentes estupefacientes al desarticular un punto de venta de drogas en Ourense

Operativo en el barrio de O Couto. - POLICÍA NACIONAL DE OURENSE

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha intervenido armas como una catana, un arco, así como diferentes sustancias estupefacientes al desarticular un punto de venta de drogas en el barrio de O Couto, en Ourense. Además, fueron detenidos un hombre y una mujer.

Según ha explicado el cuerpo policial en un comunicado, la operación, bautizada como 'Mildeu', comenzó en julio tras las informaciones obtenidas por los investigadores que apuntaban al tráfico de estupefacientes en una calle de este barrio ourensano.

Durante la investigación, los agentes comprobaron la existencia de un punto negro de venta de drogas en el que se compraban sustancias como cocaína, hachís y MDMA.

La fase de explotación de la operación tuvo lugar este martes cuando los agentes registraron el domicilio y detuvieron a un hombre y a una mujer.

Así, en el inmueble los agentes se incautaron de cocaína, cocaína rosa, así como marihuana, hachís y MDMA, unos 1.000 euros en efectivo y otros efectos relacionados con la distribución y el pesaje de drogas. Además intervinieron armas como navajas, una catana y un arco.