Una investigación iniciada en Vigo permite desmantelar una red que estafaba a extranjeros con falsas ofertas de empleo

Agentes de la UCRIF de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

VIGO 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una investigación de la Policía Nacional iniciada en Vigo ha permitido desmantelar una red dedicada a captar ciudadanos extranjeros en sus países de origen mediante falsas ofertas de empleo, y ha llevado a la detención del cabecilla del entramado en Oviedo.

Según han informado fuentes policiales, la investigación fue llevada a cabo de forma conjunta por efectivos de las Brigadas de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Vigo-Redondela y de la Jefatura Superior de Policía de Asturias.

Las pesquisas se iniciaron en la ciudad olívica cuando, durante la revisión de la documentación presentada por una mujer extranjera para un trámite documental administrativo, los agentes detectaron que los contratos y papeles aportados no se correspondían con ninguna empresa real. La mujer, que acudió a Comisaría sin saber que ya era víctima de la trama, se había trasladado a España engañada por los responsables con el fin de utilizarla para captar nuevas víctimas, sin que ella fuera consciente de ello.

Tras tomarle declaración, los investigadores descubrieron varias empresas ficticias, todas vinculadas a una misma persona, que se empleaban como 'carta de presentación' para atraer a interesados a través de redes sociales.

De este modo, los delincuentes publicaban anuncios en redes sociales ofreciendo la posibilidad de trabajar en España, sobre todo en el sector del transportes, donde hay demanda de personal cualificado.

A cambio de cierta cantidad de dinero, la red ofrecía un 'pack completo' que incluía: gestiones y trámites documentales, falsas citas para exámenes de capacitación profesional, y promesa de acceso a una bolsa.

Las víctimas empezaban a pagar ya desde sus países de origen, con la esperanza de obtener un puesto de trabajo, una expectativa que nunca llegaba a materializarse.

El trabajo conjunto de las unidades policiales, con la participación de la Interpol, permitió identificar a tres personas relacionadas con esta trama delictiva.

El principal responsable vivía en Oviedo y contaba con dos colaboradores en el extranjero, encargados de recibir parte de los pagos realizados por las víctimas.

Una vez que fue localizado, los agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Asturias organizaron un operativo para proceder a su detención, que finalmente llevaron a cabo en un domicilio de Oviedo donde se encontraba de forma temporal.