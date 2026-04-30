La investigación policial apunta que la muerte del joven de 18 años en el río de Os Gafos fue un accidente

PONTEVEDRA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La investigación sobre la muerte del joven de 18 años que fue rescatado el pasado martes del río de Os Gafos en Pontevedra apunta a un accidente fortuito y no a un acto violento.

Fuentes de la investigación indican que las evidencias recopiladas hasta el momento descartan la hipótesis de una agresión.

Según la principal línea de trabajo de la Policía Nacional, el fallecido habría caído al agua de manera accidental, posiblemente tras sufrir un tropiezo y golpearse durante la caída.

Los indicios disponibles señalan que la causa del fallecimiento sería el ahogamiento, a falta de que se conozcan los resultados definitivos de la autopsia. No obstante, las primeras valoraciones del equipo forense ya apuntan en esa dirección.

Los datos recabados también coinciden con el testimonio del menor que acompañaba a la víctima en el momento de los hechos. Este joven no fue detenido en ningún momento y su declaración se considera coherente con la reconstrucción provisional de lo sucedido.

En el marco de las pesquisas, los investigadores han tomado declaración a varios testigos durante las últimas horas. Asimismo, han previsto analizar posibles grabaciones de cámaras de seguridad situadas en las inmediaciones del puente de Rosalía de Castro, con el objetivo de esclarecer completamente las circunstancias del suceso.

El caso ha generado una notable conmoción en la ciudad de Pontevedra, si bien, a medida que avanza la investigación, se consolida la hipótesis de que no existió intervención violenta de terceros.