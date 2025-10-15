Investigada por homicidio de una anciana en A Coruña la mujer condenada a 144 años por crímenes en Cataluña

Agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta se han hecho cargo del caso

A CORUÑA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Remedios Sánchez Sánchez, la gallega condenada por matar a ancianas en Cataluña hace casi dos décadas e investigada ahora por otro caso en A Coruña se encuentra en la prisión de Teixeiro, donde cumple condena, investigada por homicidio en relación a este último caso y pendiente de prestar declaración.

Fuentes próximas al caso consultadas por Europa Press, han confirmado que la investigación sigue abierta y que de la misma se ha hecho cargo la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía Nacional.

Por su parte, fuentes judiciales han precisado que la causa está declarada secreta y quue la mujer sigue en prisión cumpliendo su condena. También han concretado que "no está detenida" y que será llamada a declarar cuando la magistrada que instruye el caso lo considere oportuno.

En relación al mismo, está abierta una investigación por homicidio tras el cadáver aparecido en una vivienda de la ciudad herculina a principios de octubre, en concreto el día 3, de una mujer de avanzada edad. Cinco días después, fuentes consultadas han explicado que agentes de la Policía Nacional se trasladaron a la prisión de Teixeiro, de la que había salido durante un permiso penitenciario.

CONDENA

Remedios Sánchez Sánchez fue condenada por la Audiencia Provincial de Barcelona por matar a tres ancianas, tentativa de asesinato de otras cinco, siete delitos de robo con violencia y uno de hurto.

La sentencia la condenó también al pago de indemnizaciones a familiares de las víctimas, mientras que la absolvió de otro delito de asesinato en grado de tentativa.

Los hechos tuvieron lugar entre junio y julio de 2006 en Barcelona, unos asesinatos calificados entonces como "especialmente violentos" y sin capacidad de defensa de las fallecidas. Todas las víctimas, según recogió el fallo, eran ancianas especialmente vulnerables, aprovechándose la procesada de su ingenuidad para acceder a sus domicilios.