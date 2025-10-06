Investigada una vecina de Gondomar (Pontevedra) por la aparición de diez cachorros ahogados en un río

Denunciada una vecina de Gondomar (Pontevedra) por la aparición de 10 cachorros ahogados en un río del municipio. - GUARDIA CIVIL

VIGO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha identificado e investiga a una vecina de Gondomar (Pontevedra) de 52 años de edad como presunta autora de un delito de abandono y maltrato animal, en relación con la aparición de una decena de cachorros ahogados en un río el pasado 25 de septiembre.

Según han informado fuentes de la Comandancia de Pontevedra, los cachorros de perro fueron localizados en el río Peitieiros y, además de las 10 cría ahogadas, se encontraron otros cinco cachorros que estaban vivos, pero que acabaron muriendo luego.

Las pesquisas permitieron identificar a una vecina y en su vivienda se localizó a dos perras que, aparentemente, fueron las que dieron a luz a los cachorros. Ninguna de ellas tenía el chip correspondiente.

Por todo ello, se informó a la mujer de que es investigada por un presunto delito de abandono y maltrato animal, y que será denunciada ante la Xunta de Galicia por no tener en regla la documentación de las perras.