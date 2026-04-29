Investigado un hombre por amenazar en redes sociales a un jugador del Club Deportivo Lugo

LUGO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha identificado a un varón, vecino de la provincia de Lugo, como presunto autor de un delito de amenazas, proferidas a través de la redes sociales y dirigidas a un jugador del Club Deportivo Lugo.

Según informaron fuentes policiales, los hechos se remontan a la noche del pasado 19 de abril, cuando el jugador comenzó a recibir mensajes amenazantes a través de redes sociales por parte un individuo que profería insultos, amenazas explícitas e incluso advertencias sobre su integridad y la quema de su vehículo.

El denunciante manifestó sentir temor por su seguridad y por la de su familia, lo que le llevó a plantearse trasladar temporalmente a sus allegados a otra localidad, de manera preventiva.

Tras las investigaciones policiales, y gracias al análisis de las imágenes y datos aportados, así como del perfil de la red social, los agentes de la Policía Nacional lograron identificar al supuesto autor de los hechos, un vecino de la provincia de Lugo, que fue imputado por un presunto delito de amenazas.

La Policía ha recordado también que este tipo de conductas, en el marco de la normativa deportiva, se consideran de odio y violencia vinculados al deporte.