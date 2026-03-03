Investigado un joven de 18 años por cinco delitos de hurto en interior de vehículos en A Guarda (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Tui investiga a un varón de 18 años, vecino de O Rosal y con antecedentes policiales, por su presunta implicación en cinco delitos de hurto en interior de vehículos estacionados en la localidad de A Guarda (Pontevedra).

En concreto, el Instituto Armado ha detallado en una nota de prensa que la investigación se inició tras recibir varias denuncias por delitos de hurto en un aparcamiento del municipio pontevedrés con similar modus operandi durante los días 20, 21, 22 y 23 de febrero.

Tras analizar las denuncias recibidas, los investigadores identificaron al presunto autor de los hechos procediendo a su investigación el día 27 de febrero.

Entre los efectos sustraídos se han recuperado dos palas de pádel marca Nox, con un valor aproximado de 250 euros. Con todo, las diligencias han sido entregadas en el Servicio común de tramitación de Tribunal de Instancia de Tui.