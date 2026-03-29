Investigado un vecino de Miño como presunto autor de un delito de incendio forestal por una quema sin autorización

Incendio en Miño - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de A Coruña investiga a un vecino de Miño como presunto autor de un delito de incendio forestal del pasado 20 de marzo por realizar una quema sin autorización ni medidas de seguridad.

Tal y como ha trasladado la Guardia Civil en una nota de prensa, los hechos ocurrieron tras tener conocimiento de un incendio en el término municipal de Miño el 20 de marzo. Al investigar el fuego, los agentes averiguaron que el origen del mismo era una quema de restos forestales que carecía de autorización y de las medidas de seguridad necesarias.

Debido a la ausencia de medidas de seguridad, el fuego se extendió a la vegetación circundante, afectando a un total de 2.200 metros cuadrados de masa arbolada compuesta por eucaliptos y pinos. Los servicios de extinción lograron que se no alcanzase una mayor extensión el incendio.

Por todo ello, la Guardia Civil procedió a la investigación del varón como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia.

Asimismo, han recordado que toda quema que se realice, tanto agrícola como forestal, deberá atenerse a las siguientes prescripciones: No iniciar la quema antes de salir el sol y debe quedar totalmente extinguida dos horas antes del momento de su puesta y previamente a su inicio, realizar una devasa mediante la eliminación del material combustible en una franja de por lo menos cinco metros de ancho, rodeando el perímetro que se va a quemar.