Investigadores de la USC constatan que el tratamiento para TDAH mejora síntomas de conducta pero puede alterar el olfato

Un equipo del CiMUS de la USC y del IDIS constata que el tratamiento para el TDAH mejora los síntomas conductuales pero puede alterar el olfato - SANTI ALVITE /USC

El estudio subraya el potencial de los biomarcadores farmacogenéticos para adaptar la medicación a las características individuales

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) han descubierto que el tratamiento más común para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) no solo mejora los síntomas conductuales, sino que también afecta a la forma en que niños, niñas y adolescentes procesan los estímulos sensoriales.

En concreto, se trata de un equipo del Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas de la Universidade de Santiago de Compostela (CiMUS) y dos grupos del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS), del que también forma parte la USC.

El estudio, liderado por el grupo en Genómica y Bioinformática de este Centro Singular, que incluye el Grupo de Investigación en Cognición, Neurodesarrollo y Género y el Grupo de Farmacogenómica y Descubrimiento de Medicamentos (GenDeM) del IDIS, ha consistido en una revisión sistemática de estudios europeos, en la que se han analizado cerca de 600 publicaciones.

Conforme ha informado la USC, los resultados confirman que el metilfenidato (MPH), el fármaco más utilizado para tratar el TDAH, mejora el equilibrio y normaliza la percepción del dolor, aunque puede deteriorar la capacidad para discriminar olores.

"Ningún estudio europeo había abordado hasta ahora cómo los biomarcadores farmacogenéticos influyen en la respuesta sensorial al metilfenidato. Nuestro trabajo abre una línea prometedora para avanzar hacia tratamientos más personalizados", explica Montse Fernández Prieto, que lidera el Grupo de Investigación en Cognición, Neurodesarrollo y Género del grupo de Medicina Xenómica.

IMPACTO SENSORIAL DEL TRATAMIENTO

El TDAH es el trastorno del neurodesarrollo más común en niños, niñas y adolescentes. Sus síntomas principales, déficit de atención y/o impulsividad e hiperactividad, afectan al rendimiento escolar, la vida familiar y las relaciones sociales. Sin embargo, hay pacientes que también presentan alteraciones en el procesamiento sensorial.

Esta investigación muestra que el metilfenidato tiene efectos concretos sobre los sentidos. A nivel de audición, el uso de ruido blanco mejora el rendimiento en tareas cognitivas en pacientes tratados/as.

En lo que respecta al equilibrio, mejora el control postural y la estabilidad corporal y a nivel del dolor, permite una percepción del mismo más ajustada frente a aquellas personas no tratadas, que tienden a sentir menos dolor de lo habitual. En lo que a olfato se refiere, se observa una peor discriminación de olores en algunos/as pacientes tratados/as.

"Estos hallazgos nos recuerdan que los tratamientos no solo influyen en la conducta, sino también en cómo las personas con TDAH a tratamiento con MPH interpretan el mundo que las rodea. Comprender estos cambios es clave para mejorar su calidad de vida", señala Fernández Prieto.

CAMINO HACIA LA MEDICINA PERSONALIZADA

El estudio también subraya el potencial de los biomarcadores farmacogenéticos para adaptar la medicación a las características individuales de cada paciente.

"El adaptar ciertos medicamentos al perfil farmacogenético del paciente ya es una realidad en nuestros hospitales gallegos. Para metilfenidato queda por descubrir qué regiones en el ADN nos van a permitir optimizar los efectos terapéuticos y minimizar los efectos secundarios del fármaco. En eso estamos trabajando, en el desarrollo de una medicina más personalizada en el abordaje del TDAH", señala Olalla Maroñas Amigo, líder del grupo GenDeM.