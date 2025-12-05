Investigan al administrador de una explotación ganadera de Muras (Lugo) por un vertido de purines al río Landro en junio

Vertido de purines al río Landro - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga al administrador único de una explotación ganadera situada en Muras (Lugo) como presunto autor de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente como consecuencia de un vertido de purines al río Landro el pasado mes de junio.

En concreto, el Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Lugo, en colaboración con personal de la Consellería de Medio Ambiente y de Augas de Galicia, pudo determinar el punto de vertido, comprobando que procedía de una explotación agropecuaria de ganado porcino.

Así como que este se produjo por la rotura de una balsa o cisterna flexible de purines --estimando el vertido en más de un millón de litros--, "causando con ello daños muy graves al ecosistema fluvial del río Landro en más de 32 kilómetros, produciéndose una masiva mortandad de fauna piscícola".

Según ha subrayado el Instituto Armado en un comunicado, la citada balsa o cisterna flexible de acopio de purines no contaba con las autorizaciones sectoriales y urbanísticas preceptivas para su legal instalación, ni con las medidas de protección adecuadas para evitar posibles derrames accidentales.

Cabe recordar que, ante tales hechos, el Ayuntamiento de Viveiro (Lugo) tuvo que suspender el suministro de agua potable a la población durante varios días, así como el cierre cautelar para el baño de varias playas aledañas a la desembocadura de este río.