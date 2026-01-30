Investigan dos alunizajes contra un estanco de Tui y una gasolinera en Salvaterra de Miño

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espalda. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PONTEVEDRA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Pontevedra ha abierto una investigación por dos alunizajes contra un estanco de Tui y una gasolinera en Salvaterra de Miño.

Según han informado fuentes del Instituto Armado consultadas por Europa Press, el robo al estanco se produjo sobre las 05.00 horas de este viernes y se llevaron la caja registradora.

Una hora más tarde, sobre las 06.00 horas sucedieron unos hechos similares, pero esta vez contra una gasolinera de Salvaterra de Miño de donde se llevaron la máquina de tabaco con toda la recaudación.

Ahora, la Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.