Investigan a dos hombres por robar en un campo de fútbol en Sanxenxo y darse a la fuga en dos controles de tráfico

Investigados robo campo de fútbol de Vilalonga, en Sanxenxo. - GUARDIA CIVIL DE PONTEVEDRA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Sanxenxo (Pontevedra) investiga a dos hombres como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en el campo de fútbol de O Revel, en Vilalonga, y fugarse en dos controles de tráfico.

Según ha indicado el Instituto Armado en un comunicado, los hombres son dos vecinos de Vilalonga, de 39 y 42 años respectivamente, y tienen amplios antecedentes policiales y judiciales.

La investigación comenzó tras una denuncia presentada por responsables de la entidad deportiva que detectaron que, en la madrugada del 15 de agosto, una o varias personas desconocidas accedieron al recinto deportivo.

Una vez allí, se dirigieron a un local destinado a depósito de material deportivo, fracturaron el cristal de acceso y se llevaron diversos efectos. El valor de lo sustraído, unido a los daños ocasionados, supera los 1.500 euros.

Durante la inspección ocular, practicada por el Equipo EBIO de la Guardia Civil de Sanxenxo, los agentes localizaron en el interior de la estancia la maneta de una de las puertas de un vehículo, que tenía en la parte interna inscripciones relativas a una marca y modelo concreto.

Los agentes, ante los arañazos que presentaba la pieza, consideraron que el vehículo podría haber sufrido un accidente y, tras diferentes pesquisas, determinaron que un coche de similares características, y con daños en el lateral derecho, había protagonizado en esa misma madrugada dos episodios de fuga de controles de tráfico.

Los agentes localizaron e interceptaron a los ocupantes del vehículo que fueron investigados por delitos relacionados con conducir con una tasa de alcohol superior a la permitida y bajo la influencia de drogas.

La Guardia Civil explicó que, durante los hechos, los ocupantes del coche habrían intercambiado su posición como conductor. Así, fueron citados para un juicio rápido en el Tribunal de Instancia e Instrucción de Cambados el pasado 18 de agosto.

Durante la investigación, los agentes pudieron constatar que, en el momento de ser interceptados por segunda vez, los ocupantes del vehículo habrían cometido previamente el robo en el campo de fútbol.

Esto fue constatado después de comprobar que la maneta encontrada durante la inspección ocular correspondía con el vehículo interceptado después de haberse saltado los controles preventivos. Además, las lesiones que presentaba uno de los implicados eran compatibles con la fractura del cristal del recinto deportivo.

Las diligencias instruidas por el presunto delito de robo con fuerza fueron puestas en conocimiento del Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción, Plaza de Guardia de Cambados, donde deberán comparecer los presuntos autores cuando sean citados para ello.