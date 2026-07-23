Investigan a un vecino de Moaña (Pontevedra) acusado de provocar un incendio cerca de varias viviendas

Archivo - Imagen de recurso de un agente de espaldas. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PONTEVEDRA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Moaña junto con la Policía Local han investigado a un varón de 37 años vecino del municipio por un presunto delito contra la seguridad colectiva por provocar un incendio en una parcela del barrio de Riazón, en pleno casco urbano de la localidad.

Según ha trasladado el Instituto Armado, los hechos sucedieron el 19 de julio. El fuego presentaba varios focos simultáneos en una zona rodeada de abundante vegetación seca.

Ante la proximidad de las llamas a las casas, los propios vecinos intervinieron para contener el avance del fuego antes de la llegada de las patrullas.

Posteriormente, los cuerpos policiales lograron la identificación del sospechoso, procediéndose a su investigación el día 22 de julio por un presunto delito contra la seguridad colectiva.

Las diligencias ya han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cangas en funciones de guardia, ante el cual el investigado deberá comparecer cuando sea requerido.