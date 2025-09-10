Investigan a un vecino de Tomiño (Pontevedra) por un hurto en una explotación ganadera

Pastor eléctrico recuperado. - GUARDIA CIVIL
Europa Press Galicia
Publicado: miércoles, 10 septiembre 2025 14:25

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La Guardia Civil investiga a un vecino de la localidad pontevedresa de Tomiño, de 41 años, como presunto autor de un delito de hurto de un pastor eléctrico, una batería y una placa solar que se encontraban instalados en una explotación ganadera.

   Según ha informado el Instituto Armado, los hechos tuvieron lugar el pasado día 5 y tras diferentes gestiones realizadas por parte del Equipo EBIO de Tui este martes se procedió a investigar a la persona.

   De esta forma, los agentes pudieron recuperar todos los efectos sustraídos.

