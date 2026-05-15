Investigan un vertido de uralita en una parcela de propiedad municipal en Castro de Rei (Lugo)

Archivo - Imagen de archivo de un coche patrulla de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

LUGO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga un vertido de uralita en una parcela de propiedad municipal, situada en el polígono industrial de Castro Riberas de Lea, en municipio lucense de Castro de Rei.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, la investigación comenzó tras una denuncia los representantes de la administración local, en la que ponían en conocimiento que un camión, ocupado por al menos tres personas, realizó hasta en dos ocasiones descargas de placas de uralita en la citada parcela.

Los agentes comprobaron que el material abandonado correspondía presuntamente a uralita antigua que contiene amianto o asbesto, sustancias catalogadas como cancerígenas por la legislación vigente y cuya manipulación y eliminación requiere de un tratamiento específico realizado por empresas autorizadas.

Los agentes visionaron las cámaras de videovigilancia instaladas por el ayuntamiento en el polígono industrial e identificaron un camión tipo caja, accediendo al lugar transportando los residuos.

De esta forma, la Guardia Civil formuló dos denuncias administrativas por infracciones a la Lei 6/2021, de residuos e solos contaminados de Galicia".

Los residuos fueron retirados y trasladados por una empresa autorizada para su correcta gestión y tratamiento.