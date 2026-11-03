Irene Montero replica a Feijóo que la huelga es "un derecho fundamental" y apela a una movilización "masiva"

La cabeza de lista de Podemos a las elecciones, Irene Montero, atiende a los medios de comunicación después de reunirse con delegadas sindicales y trabajadoras de Inditex en A Coruña, a 3 de noviembre. - M. Dylan - Europa Press

A CORUÑA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La líder de Podemos, Irene Montero, ha defendido que la huelga es "un derecho fundamental" y ha criticado la petición del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a los sindicatos de que reconsideren la convocatoria del 11 de noviembre tras el accidente ferroviario ocurrido el pasado miércoles en la localidad toledana de Urda.

Pregunta por estas palabras del líder popular en un desayuno informativo organizado por Europa Press, Montero ha insistido en que la huelga es "un derecho fundamental". "Gracias a las huelgas tenemos derechos. También el señor Feijóo", ha manifestado.

Tras reunirse con trabajadoras de Inditex en A Coruña, la candidata de Podemos ha lamentado la postura del PP de que "no haya huelgas, ni sindicatos, ni de vivienda ni de trabajadores" y que la ciudadanía "agache la cabeza", así como que los trabajadores se mantengan "sumidos al poder de un patrón" y de los políticos "que les protegen" como, ha añadido, "el señor Feijóo y el señor Abascal".

Por eso, ha reivindicado que en las elecciones del próximo 29 de noviembre se debe "mirar para arriba" y emplear "las herramientas de lucha" de "las madres, abuelas y abuelos" que han enseñado que las huelgas son "fundamentales para conquistar derechos".

Así, ha apostado por una huelga "masiva" para defender que "las casas son para vivir", además de "unos salarios dignos" y, en definitiva, "para defender que vida solo hay una y que nadie tiene que imponerle a otro ser humano vivir con la cabeza agachada pensando que un salario, o que una vivienda a un precio justo, o que una cesta de la compra a un precio justo es un regalo que cae del cielo".

"Regalos son los beneficios milmillonarios que tienen empresas como Mercadona, como Inditex, la banca...", ha recriminado antes de señalar que "si hay beneficios récord arriba" se debe notar "en el bolsillo de las familias", aunque, ha concluido, "al señor Feijóo no le guste".