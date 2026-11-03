Irene Montero sostiene que las fuerzas soberanistas "no bastan" para hacer "transformaciones profundas"

1130535.1.260.149.20261103140556 La cabeza de lista de Podemos a las elecciones, Irene Montero, atiende a los medios de comunicación después de reunirse con delegadas sindicales y trabajadoras de Inditex en A Coruña, a 3 de noviembre de 2026, en A Coruña, Galicia. - M. Dylan - Europa Press

Reivindica a Podemos como "la opción más fiable" para pelear por "las causas justas" y dar "todas las batallas"

VILAGARCÍA DE AROUSA (PONTEVEDRA), 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podemos al Congreso, Irene Montero, ha reivindicado la necesidad de que exista "una izquierda estatal fuerte" porque, ha sostenido, "solamente" con las fuerzas nacionalistas y soberanistas "no basta" para lograr "transformaciones profundas".

A preguntas de los medios este martes antes de reunirse con mariscadoras y mujeres del sector del mar en el municipio pontevedrés de Vilagarcía de Arousa, la dirigente de la formación morada ha insistido en que "la fuerza social" demanda "transformaciones profundas y radicales" en un sistema que "está organizado para garantizar el negocio de unos pocos".

"Para hacer esas transformaciones profundas no basta con las fuerzas soberanistas o nacionalistas", ha remarcado la líder de Podemos, que en Cataluña concurrirá a las urnas junto a Esquerra Republicana (ERC).

En todo caso, Montero ha apelado a toda la izquierda a "estar fuerte" y a seguir "fortaleciendo a fuerzas políticas" que no van a "rendirse" y que "lucharán hasta el último segundo para poder llevar a cabo esas transformaciones". Por lo tanto, ha reivindicado que Galicia "también necesita a Podemos".

PODEMOS, "LA OPCIÓN MÁS FIABLE"

Con anterioridad, en declaraciones a los medios en A Coruña, Irene Montero ha reivindicado a la formación morada como "la opción más fiable" para pelear por "las causas justas" y dar "todas las batallas".

Cuestionada sobre si se ve optimista de lograr representación en Galicia, la también eurodiputada ha defendido que las instituciones, asociaciones y sindicatos "donde hay un representante de Podemos" hay alguien que "va a mantener siempre la esperanza intacta" en que las cosas "se pueden cambiar".

Asimismo, ha insistido en que "todo el mundo ve" que necesita "tener en las instituciones a personas que vayan a defender que los problemas vienen de arriba" y que se atrevan a decir "las cosas que casi nadie se atreve" porque, ha añadido, "tiene un coste político".

"Necesitamos repartir la riqueza y necesitamos proteger los derechos, los servicios públicos, convertir un sistema que está preparado para hacer negocio y para que unos pocos concentren cada vez más riqueza en un sistema donde el dinero baje y llegue a las familias. Y para eso Podemos, yo creo que todo el mundo sabe que es la opción política más fiable", ha remarcado.

En este sentido, ha ejemplificado todo ello con la "batalla" de las trabajadoras de Inditex que "se enfrentan a fuerzas mucho más poderosas", así como las reivindicaciones de las educadoras infantiles, del profesorado o de los trabajadores del metal.

"En todas las partes del Estado español está habiendo personas que luchan a pesar de que saben que se enfrentan a fuerzas mucho más poderosas. Solamente luchando se puede conseguir en algún momento ganar y vivir vidas que sean dignas para todas las personas. Esa es nuestra batalla en las elecciones y más allá de las elecciones", ha ensalzado.

BENEFICIOS RÉCORD EMPRESAS

Por otro lado, ha cuestionado "de qué sirve" que grandes empresas como Inditex tengan "beneficios récord" si eso se produce "a costa de los derechos de las trabajadoras".

"Lo que todo el mundo espera en un país decente y democrático es que si a una empresa le va bien, eso signifique que al país le va bien y que a las trabajadoras que crean esos beneficios, que crean esa riqueza con su trabajo, también le vaya bien", ha manifestado tras escuchar las reclamaciones de las trabajadoras de la multinacional de textil junto a la líder de Podemos en Galicia, Isabel Faraldo.