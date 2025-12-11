Isabel Rodríguez dice que el PSOE "hizo lo que había que hacer" con el caso Tomé y que "depende de él" dejar su acta

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, visita un edificio con viviendas propiedad de CASA 47, la Entidad Estatal de Vivienda, a 11 de diciembre de 2025, en Vigo, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press

VIGO 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado que el Partido Socialista "hizo lo que había que hacer" tras conocerse las denuncias sobre supuestos casos de acoso sexual cometidos presuntamente por el ya expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, indicando que "depende solo de él" la decisión de dejar su acta y la Alcaldía de Monforte.

"Lo que hace el PSOE es reclamar responsabilidades y pedir vigilancia para atender a las víctimas. A partir de ahí, lo que hagan esas personas en la toma de sus decisiones no forma parte de las decisiones que puedan verse vinculadas por las decisiones del partido porque solo de ellos depende la decisión", ha respondido al ser preguntada este jueves en Vigo por Tomé.

Eso sí, ha reivindicado que si en la actualidad estos comportamientos parecen "aberrantes y denunciables" es gracias, a su juicio, a partidos como el PSOE y a organizaciones feministas "que han hecho que este tipo de comportamientos no sean aceptables en el siglo XXI".

Preguntada también por el ex alto cargo de Moncloa Francisco Salazar, denunciado también por presuntos delitos de acoso sexual y contra la integridad moral, Rodríguez ha asegurado que los socialistas ya han manifestado que habría sido necesario "mayor celeridad" al respecto, ya que el PSOE tardó cuatro meses en contactar con las denunciantes.

Sobre la detención de Leire Díaz y Vicente Fernández se ha limitado a decir que la investigación está bajo secreto.

Ante todo, en su visita a Vigo ha subrayado que la vocación de la mayoría de los socialistas es el "servicio público" para "mejorar la vida de la gente". "Pese a unos hechos que rechazamos, condenamos y actuamos con determinación", ha apuntado.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha aprovechado para transmitir su visión de los hechos, mostrándose "del lado de las víctimas" respecto al caso Tomé y recordando que el PSdeG pidió su acta, aunque no la entregase.

"Yo creo que las acciones singulares tienen sus propios responsables. La actuación del PSOE en lo que yo conozco (...) fue correcta", ha sentenciado.