El ISM compromete la exención de cuotas a mariscadoras que no perciben prestación de cese de actividad

Archivo - Mariscadores recogen las conchas y el marisco muerto, en la playa de Testal, a 18 de marzo de 2026, en Noia, A Coruña, Galicia (España). Decenas de mariscadores de Noia recorren a pie la playa de Testal retirando las toneladas de bivalvo muerto - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La directora del Instituto Social de la Marina (ISM), Elena Martínez Carqués, ha trasladado a las cofradías gallegas el compromiso de exención de cuotas a la Seguridad Social para las mariscadoras que no perciben prestación de cese de actividad ante la afectación para el sector por la mortandad masiva del marisco debido a los temporales de invierno.

En un escrito dirigido esta semana a la Federación Galega de Confraría de Pescadores, que recoge Europa Press y que adelanta La Voz de Galicia este viernes, la responsable del ISM aclara que con "la finalidad de no perjudicar sus carreras de cotización" se ha incluido "la consideración de este tiempo como cotizado".

La responsable del ISM señala que "ha sido especialmente duro y ha dado lugar a la paralización por la Xunta de Galicia de los planes de explotación por lo que se imposibilita el ejercicio de la profesión".

Explica que se incluye en el proyecto de ley de medidas urgentes por daños meteorológicos "una preenmienda solicitando la exención en las cotizaciones para el marisqueo en aquellos casos en los que no perciban la prestación de cese de actividad, este proyecto es consecuencia del Real Decreto Ley 5/2026, de 17 de febrero por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos, de especial afección en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura".

"Por todo ello, consideramos que es importante que se atienda dicha petición y se incluya esta exoneración en el proyecto de Ley", afirma Martínez Carqués. Ahora, queda pendiente que sea aprobada en el Congreso.

VALORACIÓN DE LAS COFRADÍAS

En declaraciones a Europa Press, el presidente de las cofradías gallegas, José Antonio Pérez Sieira, ha valorado que se atienda esta reivindicación del sector, pero están "a la espera" de que se lleve al Congreso y se apruebe.

"Nos contestaron a la petición que hicimos, por lo menos es algo más de ingresos que tienen las mariscadoras". Eso sí, pide "esperar" a ver si sale adelante en el Congreso.