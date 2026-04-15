Jácome apelará a la Audiencia para intentar revocar su imputación porque "sobran los motivos para sobreseer" la causa

Archivo - El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, a su llegada para declarar en el juzgado de instrucción número dos de Ourense, a 27 de noviembre de 2024, en Ourense - Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

OURENSE, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha trasladado su "sorpresa" y ha avanzado que apelará el auto de la plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ourense que lo imputa por un delito continuado de prevaricación por no solicitar la compatibilidad para desempeñar sus funciones de regidor al tiempo que las de propietario de su televisión, Auria TV, y mantener así su sueldo en calidad de dedicación exclusiva.

"Sorprendido me hallo. De todas las acusaciones gravísimas que me han achacado en el pasado, todas archivadas, ahora resulta que quieren juzgarme por no pedir permiso al pleno del Ayuntamiento para tener una tele (innecesario)", ha señalado el regidor ourensano en una publicación este pasado martes a través de la red social Instagram, aunque la mañana de este miércoles ha rechazado hacer declaraciones públicas a su entrada al Consistorio.

El alcalde ha avanzado su intención de apelar la resolución judicial al considerar que "sobran los motivos" para el sobreseimiento y archivo de la causa. "De momento, apelaremos para que la Audiencia revoque este auto. Sobran los motivos para sobreseer el proceso ya, sin necesidad de esperar a juicio", ha añadido en la publicación.

LA IMPUTACIÓN

Según exponía en auto el juez, resulta "evidente" la obligación del regidor de solicitar la compatibilidad entre su cargo de alcalde con dedicación exclusiva y el desarrollo de la actividad al frente de una televisión pública de carácter local, "sin que se admitan interpretaciones".

"Gonzalo Pérez Jácome tenía que haber planteado ante el pleno del Ayuntamiento de Ourense la cuestión debatida para que el pleno valorase si se le reconoce o no se le reconoce la compatibilidad entre su cargo desempeñado en forma de dedicación exclusiva y la explotación de una televisión pública y local", reseñaba el magistrado.

En este sentido, el titular de la sección de Instrucción número 1, Leonardo Álvarez, recordaba que el alcalde ha cobrado --desde 2020 y hasta noviembre de 2025 cuando se recibió la certificación judicial-- más de 400.000 euros por su condición de alcalde, recibiendo concretamente 69.925,94 en 2020, 70.555,24 euros en 2021, 73.024,70 euros en 2022, 75.215,42 euros en 2023, 77.457,30 euros en 2024 y 66.699,96 euros en 2025.