Jácome denuncia "discriminación eterna" a Ourense y afirma que los "fuegos voraces" podrían evitarse con prevención

OURENSE, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha denunciado que los ourensanos están "eternamente discriminados" y afirma que los "fuegos voraces" podrían haberse evitado con prevención.

En un mensaje publicado en la red social X, que inicia subrayando que "encima de burros, apaleados", Jácome ha definido a Ourense como "la cenicienta de Galicia y España".

En esta línea se ha referido a los incendios de la provincia, en concreto el de Chandrexa de Queixa, por ser "el segundo mayor incendio de la historia de Galicia".

Asimismo, ha continuado asegurando que los ourensanos son "eternamente discriminados y ahora castigados por fuegos voraces que pudieron evitarse con medidas de prevención decididas que nunca desplegaron, ni el Estado ni la Xunta".