Jácome expulsa a Seara del pleno local en Ourense y PP y BNG rechazan de nuevo el modificativo de 11,4 millones de euros

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, expulsa al portavoz del BNG local, Luís Seara, del pleno extraordinario - EUROPA PRESS

OURENSE, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha expulsado al portavoz y candidato del BNG a la Alcaldía, Luís Seara, de la sesión plenaria extraordinaria celebrada este miércoles después de "tres llamadas al orden", tras apelar este a un "debate político" ante la intervención en pleno del secretario, Francisco Cacharro, durante una sesión en la que PP y BNG han rechazado de nuevo la modificación de crédito de 11,4 millones de euros destinada al pago de facturas de proveedores incluidas en la cuenta 413.

En concreto, el modificativo ha contado con el voto favorable de Democracia Ourensana (DO), la abstención de PSOE y el voto en contra de PP y BNG, quedando rechazada, además, la enmienda popular con el voto en contra de DO y PSOE, durante un pleno que ha estado de nuevo marcado por la crispación y la bronca política.

Asimismo, la sesión ha acordado retirar del orden del día el segundo punto --con los votos a favor de DO y PSOE--, un reconocimiento extrajudicial de crédito --procedimiento excepcional utilizado para pagar facturas de ejercicios anteriores que se realizaron sin crédito o sin seguir el cauce legal oportuno-- de 1,5 millones de euros.

A este respecto, el interventor municipal, Gonzalo Alonso, ha señalado que este tipo de procedimientos responden a una actuación administrativa "nula de pleno derecho", indicando que los gestores públicos "no pueden comprometer gastos por encima de los autorizados" y explicando que todas las facturas incluidas en dicho expediente "se corresponden con gastos realizados sin consignación presupuestaria".

"La legislación establece mecanismos correctores que articulan la posibilidad de convalidar los gastos a través de una aprobación plenaria: este reconocimiento. Dentro de las irregularidades administrativas, esta es una de las más ejemplificativas de lo que es una gestión pública inadecuada de los fondos públicos", ha subrayado.

INTERVENCIÓN DE LA OPOSICIÓN

"Alcalde, cuando vaya al juzgado a denunciarnos, avíseme para que vayamos juntos", ha inciado Seara su intervención, recordando que en el pasado pleno de principios de este mes de septiembre Pérez Jácome había amenazado a la oposición con recurrir a la vía judicial de no aprobarse el modificativo.

Así, el portavoz nacionalista ha afeado de nuevo un gobierno municipal que "no tramita en tiempo y forma" las facturas, criticando al regidor por "contraer deudas" para que "los tontos útiles de turno" --haciendo referencia a toda la oposición-- "le saquen después las castañas del fuego".

Algo que también ha lamentado la portavoz y candidata del PP a la Alcaldía, Ana Méndez, que ha acusado a Jácome y al concejal de Urbanismo, Vivienda y Patrimonio, Francisco Lorenzo, de convertirse en "matones de mafia", tras referirse a ella como "el lápiz menos afilado del estuche".

En esta línea, la popular ha insistido en "no darle un cheque en blanco" al alcalde, recalcando que, aunque dichas deudas "existen y tiene que pagarse", hay que "pagarlas bien", pidiendo al regidor que las facturas vengan de nuevo a pleno "con su reconocimiento extrajudicial de crédito".

En este sentido, la concejala socialista María Fernández ha reiterado que con dicho expediente "no se va a pagar a nadie", apuntando a Pérez Jácome como "causa diversa" y "problema", ante la existencia de "contratos en precario" y un gobierno municipal que "primero hace las cosas y después piensa en como pagarlas".

Asimismo, Fernández ha insistido en que el modificativo incluye a aquellos acreedores que "quedaron pendientes de aplicar el presupuesto" y que ahora "tienen que entrar en el circuito del Ayuntamiento", recalcando que el gobierno municipal "no puede culpar a otras fuerzas políticas de su falta de gestión".

LA RESPUESTA DEL ALCALDE

"Nosotros no los vamos a mandar al juzgado si mantienen el no, pero si esto tiene intereses se los vamos a aplicar. En la responsabilidad patrimonial, se lo descontaremos ya o en el caso de que no le lleguen los sueldos, se los embargaremos", ha respondido el regidor, insistiendo en que este tipo de expedientes "se llevan trayendo todos los años".

"Claro que estamos nerviosos, porque nos dan pena los proveedores", ha asegurado Pérez Jácome entre risas de la oposición, acusando a estos de "querer que paguen justos por pecadores". "Si hay alguna factura mal díganoslo", ha añadido, recalcando que "la gente comete fallos" y que "por distintos motivos las facturas llegan tarde", pero incidiendo en que los proveedores "tienen que cobrar si o si".

"Ahora que llegan las facturas aquí, ustedes dicen que no. Entonces, ¿cuando quieren que cobren?", ha cuestionado Jácome, insistiendo en la necesidad de "utilizar ese dinero que no se utilizó para pagar las facturas por los servicios que se prestaron". "Como que me llamo Gonzalo Pérez Jácome, los intereses se los vamos a cobrar a ustedes", ha sentenciado dirigiéndose a la oposición.