Javi Maneiro deja Heredeiros da Crus y el grupo anuncia la cancelación de los próximos conciertos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La banda Heredeiros da Crus ha anunciado que su vocalista Javi Maneiro decidió "poner fin" a su etapa en la formación y ha informado de que se cancelan los próximos conciertos.

"Su talento, energía y profesionalidad dejan una huella profunda en la banda, en los escenarios y, por supuesto, en cada una de las personas que formamos parte de este proyecto", ha detallado la banda en un comunicado.

A renglón seguido, han agradecido a Maneiro todo el camino recorrido y le desean lo mejor en "esta nueva etapa que ahora inicia". Ante esta noticia, la banda ha afirmado que está en un momento de "profunda conmoción" y, por el momento, "no pueden dar" más información sobre su futuro.

Por ello, las actuaciones previstas en el Inverfest, que se celebra el 31 de enero, y en el Exporock, que será el 14 de marzo, quedan canceladas, así como han suspendido "todas las negociaciones en marcha para 2026".

"Lamentamos las posibles molestias ocasionadas tanto a las organizaciones como a las personas que tenían previsto acompañarnos en esas fechas y agradecemos sinceramente su comprensión", ha sentenciado el grupo de música.