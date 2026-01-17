El jefe de Aduanas en Galicia constata que los narcosubmarinos son una "vía consolidada" y que hay "alertas periódicas"

1043353.1.260.149.20260117110449 El jefe de Aduanas en Galicia, Jaime Gayá, durante la entrevista. - EUROPA PRESS

El jefe de Aduanas de Galicia, Jaime Gayá, advierte de que los semisumergibles se han convertido ya en una vía "consolidada" para la introducción de cocaína y asegura que reciben "alertas periódicamente" de batiscafos próximos a la costa gallega, en un contexto de "repunte" del tráfico de este estupefaciente tras varios años en los que se registró un descenso en las aprehensiones tanto a nivel autonómico como estatal.

La orografía gallega ha sido históricamente un factor clave para el asentamiento del narcotráfico, que tradicionalmente utilizó la vía marítima para la introducción de droga y que, posteriormente, cogió fuerza el transporte en contenedores.

No obstante, Gayá explica, desde su despacho en A Coruña en una entrevista concedida a Europa Press, que en los últimos años se observa una "pluralidad de tipologías" en la llegada de la cocaína desde el otro lado del Atlántico hasta las costas gallegas.

"Se mantiene el contenedor, pero vuelve a haber mucha introducción por vía marítima y surge el fenómeno de los narcosubmarinos", señala el jefe de Aduanas, quien recuerda que fue en 2019, con la localización de un semisumergible en Aldán (Pontevedra) con tres toneladas de cocaína a bordo, cuando se detectó por primera vez la presencia de estos artefactos en Galicia.

Desde entonces, afirma, este tipo de transporte "ya se ha consolidado" como una de las "vías habituales" de entrada de cocaína en la comunidad.

En este sentido, durante 2025 se localizó un narcosubmarino en enero en Muxía (A Coruña) y, además, se sospecha que los 3.600 kilos de cocaína intervenidos en septiembre en A Pobra do Caramiñal (A Coruña) también llegaron por esta vía, aunque en ese caso no se localizó el batiscafo.

Gayá reconoce que esta tipología supone un nuevo reto para Aduanas, que trabaja en perfilar la forma de combatirla y en "adecuar" los medios del Servicio de Vigilancia Aduanera a esta "nueva amenaza".

Preguntado por el número de semisumergibles que podrían llegar a las costas gallegas, evita ofrecer estimaciones, al no existir datos exactos, aunque confirma que se reciben "alertas periódicas" de narcosubmarinos en Galicia o aproximándose a su litoral.

Asimismo, indica que no existe una estacionalidad definida para este tipo de actividad delictiva y, aunque la "climatología influye", el beneficio esperado hace que las organizaciones criminales asuman el mal tiempo. "Hay que estar alerta todo el año, porque las organizaciones criminales saben que, si tienen la oportunidad, van a intentar alijar", subraya.

LA "ZONA PRINCIPAL" SIGUEN SIENDO LAS RÍAS BAIXAS

En cuanto a los puntos de entrada más activos, Gayá señala sin dudar a las Rías Baixas como "la zona principal", donde están asentados grupos criminales "con mucha tradición".

Con todo, apunta que en el último año hubo un "boom" de la Costa da Morte, una zona que "siempre fue de alijos", aunque históricamente eran de "menor entidad" que en el sur de Galicia. "Es verdad que está cobrando fuerza y el narcosubmarino en Muxía es un aldabonazo. Ahora bien, no creo que la Costa da Morte haya sustituído a las Rías Baixas", matiza.

Según explica, la diferencia radica en la orografía. Las Rías Baixas cuentan con "mucho más recoveco y más zonas de alijo", mientras que la Costa da Morte es "más pequeña", aunque insiste en que "no se puede olvidar".

En lo que respecta a los puertos, el principal punto de entrada sigue siendo el puerto "más importante", el de Vigo. "Cuanto mayor es el volumen de tráfico, mayor es la amenaza", sostiene.

"POTENCIAR LA BASE DE MUROS"

De cara al futuro y en relación con la petición del Parlamento de Galicia para contar con una base permanente de Vigilancia Aduanera en la Costa da Morte, Gayá explica que el objetivo actual pasa por "mejorar los medios con los que cuenta la base de Muros".

"Realmente, la base de Muros y la de A Coruña ya atienden a la Costa da Morte, una desde el sur y otra desde el norte. Ahora mismo lo que estamos intentando es, sobre todo, potenciar la base de Muros", avanza.

En este contexto, puntualiza que la base de A Coruña dispone de "un muy buen barco", mientras que la de Muros se quedó temporalmente sin patrullero tras retirarse uno del servicio por contaminación de amianto.

"Nuestra prioridad es dotar a Muros de buenos patrulleros", afirma, avanzando que este año entrarán en servicio ocho nuevas patrulleras tipo lanzadera y confiando en que alguna pueda destinarse a esta base, ya sea de nueva incorporación o procedente de otros puertos. "Esa sería nuestra respuesta a esta demanda de mayor seguridad en la Costa da Morte", remarca.

"SUBCONTRATISTAS" EN LA INTRODUCCIÓN DE DROGAS

A lo largo de los años, la figura del narcotraficante gallego ha experimentado una notable transformación, pasando de perfiles más ostentosos en la época del contrabando de tabaco a otros mucho más discretos en la actualidad, así como un cambio en su papel en la introducción de la cocaína.

"Pasaron de controlar toda la cadena de introducción a ser, normalmente, subcontratistas de una parcela determinada de la introducción de la sustancia estupefaciente", perfila Gayá.

"Ya no es como antes, cuando negociaban directamente los alijos en Colombia", señala el responsable de Aduanas, que apunta a que otros grupos criminales procedentes del este de Europa "tienen ahora más peso", mientras que los grupos gallegos "sencillamente forman parte de un tramo de la introducción".

BASES DE DATOS "CADA VEZ MEJORES"

Los miembros de los grupos criminales destinan importantes recursos a garantizar su seguridad y el éxito de sus operaciones, lo que supone uno de los principales retos para la actuación de Aduanas.

Ante esto, el jefe de Aduanas de Galicia explica que la Administración también realiza un esfuerzo inversor constante, especialmente en tecnología de comunicaciones, sistemas informáticos e interceptación de medios.

De igual forma, subraya que las bases de datos de Aduanas "son cada vez mejores". "Es muy importante en la lucha contra la delincuencia organizada, tener una buena bases de datos, de información financiera, que es lo que tenemos aquí", destaca.

Gayá señala además que otra línea "fundamental" de actuación es la inversión en drones, sistemas técnicos de localización de personas o balizas. "Existe un esfuerzo inversor importante por parte de la Agencia Tributaria para mejorar nuestros medios", concluye.