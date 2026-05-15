El jefe de la red que introdujo 650 kilos de cocaína por el puerto de Vigo quería el monopolio de esa ruta

Cuatro acusados de introducir 650 kilos de cocaína camuflados en un cargamento de bananas llegadas al Puerto de Vigo. - EUROPA PRESS

VIGO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El cabecilla de la organización criminal asentada en Málaga, que introdujo 650 kilos de cocaína por el puerto de Vigo en abril de 2023, estaba "obsesionado" con hacerse con el monopolio de la importación de droga por la terminal viguesa y "no quería que nadie se la pisara".

Así lo ha manifestado el agente policial encubierto, con código 'Encina', en su declaración como testigo en el juicio que se celebra por estos hechos en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Este testigo logró ganarse la confianza del jefe de la organización, simulando que tenía vínculo laboral con la actividad logística y portuaria, y se le encargó que, junto a personal de su confianza, facilitase la descarga en Vigo del contenedor con la droga (camuflada en medio de palés con bananas), y facilitase el "rescate" de esa cocaína para su posterior carga y traslado en un camión.

Damián G.U., considerado por los investigadores como el jefe de esta red, está en paradero desconocido. En este juicio se sientan en el banquillo de los acusados cuatro de sus 'hombres': los tres que se desplazaron desde Málaga para rescatar la droga en el puerto olívico y el conductor del camión que iba a transportar la cocaína hasta su destino.

La Fiscalía pide para cada uno de ellos 12 años de prisión y multa de 100 millones de euros , por un delito de tráfico de drogas cometido por una organización criminal.