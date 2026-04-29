El joven detenido en Lugo por una supuesta agresión sexual queda en libertad con orden de alejamiento

LUGO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El joven detenido en Lugo por una supuesta agresión sexual ocurrida el pasado fin de semana ha quedado en libertad tras declarar ante el juzgado de instrucción número tres del Tribunal de Instancia de la ciudad, después de casi tres días en el calabozo.

La autoridad judicial ha decretado como medida cautelar una orden de alejamiento respecto a la víctima, al considerar que no concurrían circunstancias suficientes para su ingreso en prisión, aunque esta tampoco fue solicitada por el Ministerio Fiscal.

El caso fue instruido por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional. Durante la comparecencia, que se prolongó durante al menos dos horas, declararon tanto el investigado como la denunciante, acompañados de sus respectivos letrados.

El detenido, un hombre de alrededor de 27 años, fue arrestado el domingo por la noche en un local de ocio en el que había estado previamente en la zona de Augas Férreas.

Según la denuncia, los hechos se habrían producido en la madrugada del sábado en las inmediaciones del barrio de San Fiz, tras haberse conocido en el mismo local donde fue detenido.

La joven acudió al Hospital Universitario Lucus Augusti, donde se activó el protocolo de atención a víctimas de agresión sexual, ya que durante la exploración médica se detectaron erosiones en distintas partes del cuerpo de la denunciante.

El proceso continúa abierto y la Policía Nacional sigue recabando pruebas para esclarecer lo sucedido en este caso, porque el hombre será investigado por un delito de agresión sexual y, mientras tanto, no podrá acercarse ni comunicarse con ella.