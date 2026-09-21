Jóvenes gallegos ponen a prueba su talento empresarial en la XVI Young Business Talents

Jóvenes estudiantes gallegos de entre 14 y 21 años pondrán a prueba su talento empresarial en la XVI edición de Young Business Talents. - YOUNG BUSINESS TALENTS

A CORUÑA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Jóvenes estudiantes gallegos de entre 14 y 21 años pondrán a prueba su talento empresarial en la XVI edición de Young Business Talents. La competición comenzará en noviembre y en ella se enfrentarán personas de todas las comunidades autónomas.

Según trasladan los organizadores, Abanca y Praxis MMT, este encuentro combinará diferentes fases online desde las aulas con el acompañamiento de sus profesores y culminará con una final presencial en Madrid el próximo mes de marzo.

Los participantes, concreta, "se pondrán en la piel de auténticos directivos y vivirán en primera persona cómo se gestiona su propia empresa virtual de automoción con el uso de un avanzado simulador de gestión empresarial".

Los estudiantes y centros docentes de Galicia, especifican, podrán inscribirse hasta el 25 de octubre para participar en esta competición educativa por el título de 'Mejor empresario virtual del país'.

MARKETING Y FINANZAS

Durante la misma, los equipos tendrán que tomar decisiones sobre producción, ventas, marketing y finanzas para conseguir los mejores resultados frente a sus competidores.

De este modo, detalla, el programa educativo apuesta por el "aprendizaje experiencial para que los jóvenes puedan aplicar los conocimientos adquiridos en el aula y desarrollar competencias clave para su futuro profesional".

En la pasada edición participaron un total de 1.695 jóvenes preuniversitarios, pertenecientes a 46 centros docentes de la comunidad gallega que tuvieron que competir frente a 11.187 jóvenes estudiantes de 406 centros docentes de toda España.