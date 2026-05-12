El juzgado de Tui vuelve a declarar que no es competente para encargar a la UCO la investigación del caso Déborah

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tui, plaza 1, ha confirmado la providencia, emitida el pasado 10 de abril, en la que decretó que no es competente para atribuir la instrucción del caso de la desaparición y muerte de una joven viguesa en el 2002 a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Con ello, procede a desestimar el recurso de reforma presentado por la familia de la chica, desaparecida en abril de 2002 y cuyo cadáver fue localizado días después en O Rosal. La familia solicitó al juzgado que trasladase las diligencias, llevadas a cabo en su día por la Policía Nacional, a la UCO de la Guardia Civil.

En el auto, notificado este martes, el juez ha afirmado que las partes "no poseen un derecho dispositivo" sobre el procedimiento judicial, ya que corresponde al órgano jurisdiccional encomendar a la policía judicial la práctica de las diligencias, "sin que la elección del cuerpo policial quede a discreción de las partes".

También, ha recordado que la causa está provisionalmente sobreseída y no consta indicio ni hecho nuevo "que justifique su reapertura".

Asimismo, indica que en el escrito presentado "no se señala" precepto legal que se considere vulnerado, "ni se invoca quiebra de derecho procesal o material que haya causado prejuicio a la parte recurrente".

"Lo alegado en el recurso no difiere de lo ya planteado en su momento con la petición inicial que motivó la resolución ahora recurrida", ha subrayado el juez, al tiempo que ha incidido en que "simplemente reitera lo ya solicitado".

Contra la resolución cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Pontevedra.