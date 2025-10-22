Los juzgados gallegos reciben en el segundo trimestre más de 2.000 denuncias por violencia de género, un 4,9% más

La tasa de violencia de género en Galicia se situó en 13,3, la segunda más baja del Estado -cuya media fue de 19,2-

Los órganos judiciales de Galicia registraron durante el segundo trimestre de este año un total de 2.051 denuncias por violencia de género, un 4,9% más que en el mismo periodo de 2024, y atendieron a un total de 1.862 víctimas, lo que supuso un incremento interanual del 1,1 %.

Así se desprende del Informe trimestral sobre violencia de género, elaborado por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial para el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, del que ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que señala que casi 7 de cada cien mujeres víctimas de este tipo de delitos (el 6,4%) se acogieron a la dispensa del deber de prestar declaración.

El documento muestra que el número de órdenes de protección solicitadas prácticamente se mantuvo, mientras que las acordadas entre abril y junio aumentaron con respecto a 2024. Así, los juzgados de violencia sobre la mujer de la comunidad registraron 457 solicitudes de órdenes de protección (un 0,9% menos), de las que acordaron 312, el 68,2%. En el 48% de los casos, la relación de pareja (cónyuge o relación afectiva) se mantenía en el momento de petición de la orden de protección al órgano judicial.

El estudio también refleja que la tasa de violencia de género, es decir, el número de víctimas por cada 10.000 mujeres, en Galicia se situó en el segundo trimestre de 2025 en 13,3, la segunda más baja del Estado -cuya media fue de 19,2-, por detrás de Castilla y León -11,9-.

SENTENCIAS Y DENUNCIAS

Por otra parte, el número de sentencias dictadas en el periodo estudiado por los juzgados de violencia sobre la mujer, juzgados de lo penal y audiencias provinciales ascendió a 723, de las que 612, el 84%, fueron condenatorias.

La gran mayoría de denuncias (1.701) fue presentada directamente por las víctimas en los órganos judiciales, una cifra que sigue siendo muy superior a la de las interpuestas por terceras personas: los familiares formalizaron 21, mientras que 62 derivaron de partes de lesiones; 36, de servicios de asistencia y terceros; y 231, de la intervención de la policía.

El número de víctimas menores, hijos e hijas bajo la tutela, guarda o custodia de las mujeres víctimas, fue de tres, un 84,2% menos que en 2024. Cabe destacar que únicamente se contabilizan aquellos menores que aparecen identificados como víctimas en las denuncias.

MEDIDAS JUDICIALES PENALES Y CIVILES DE PROTECCIÓN

El informe del CGPJ refleja que los órganos judiciales de Galicia acordaron en el periodo estudiado un total de 648 medidas judiciales penales de protección de las víctimas, siendo las más frecuentes las de prohibición de comunicación (281) y las órdenes de alejamiento (276).

Asimismo, dictaron 141 medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal. Las más habituales fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (45) y con la atribución de la vivienda (42). Durante el segundo trimestre de este año también decretaron 36 medidas civiles de suspensión del régimen de visitas; 7, de la guardia y custodia; y 5, de la patria potestad.