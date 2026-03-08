Juzgan al cabecilla del grupo dedicado a fabricar tabaco ilegal en Coles (Ourense)

Archivo - Edificio de los Juzgados en Ourense - EUROPAPRESS - Archivo

OURENSE, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ocho integrantes de un grupo que se dedicaba a fabricar cigarrillos de tabaco ilegalmente en dos naves de Ourense y Pontevedra, empleando para ello extranjeros en situación irregular, aceptaron hace cuatro años dos de prisión y el pago de una multa de 12 millones de euros. En la vista, sin embargo, no figuraba el cabecilla de la trama, que permaneció a la fuga hasta noviembre de 2023 y que ahora será juzgado en la Audiencia de Ourense el próximo miércoles.

El hombre lideraba un grupo compuesto por cuatro personas que, de común acuerdo con otros cuatro procesados, puso en marcha una organización "estructurada y permanente en el tiempo con ramificaciones internacionales" para fabricar los cigarrillos fuera de la norma vigente, empleando para ello "mano de obra no regularizada", extranjeros que habían llegado a España sin saber su destino y que eran retenidos sin posibilidad de comunicarse con el exterior y "trabajando a destajo".

La organización camuflaba su actividad irregular bajo la apariencia de una empresa de transportes para enviar camiones con el tabaco una vez fabricado al extranjero.

El cabecilla se estableció en Ourense en febrero de 2020 adquiriendo una nave industrial en el Ayuntamiento de Coles, en el municipio de Cambeo, con la misma intención con la que se hicieron con una nave en Oliveira, Ponteareas, "para montar una estructura estable para la fabricación y distribución de grandes cantidades de tabaco".

Los acusados, que también trabajaban en las fábricas, tenían como objetivo controlar los traslados del material y vigilar a los extranjeros que trabajaban allí privándoles de sus teléfonos móviles.