Juzgan a dos mujeres por explotar a otra ejerciendo la prostitución y quedarse con el dinero

A CORUÑA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña celebrará los días 7 y 8 de julio el juicio contra dos mujeres acusadas de explotar a otra ejerciendo la prostitución y quedarse con la mayoría del dinero que recibía por ello.

En el escrito fiscal, se recoge que en abril de 2019 una mujer decidió viajar a España para ejercer la prostitución debido a las dificultades económicas en su país de origen, contactando con las acusadas y trasladándose posteriormente a la ciudad de A Coruña.

Luego la llevaron a un piso ubicado en Arteixo, ejerciendo la prostitución en las condiciones que le impusieron las procesadas, que eran las encargadas "del cobro de los servicios sexuales" y que le entregaban "una cantidad mínima para su sustento" reteniendo el resto para, supuestamente, liquidar la deuda por su traslado, mantenimiento y publicitarse en páginas.

A consecuencia de ello lo obtenido por las acusadas "fue muy superior" a los gastos generados por la mujer, señala el Fiscalía que apunta que se aprovecharon de las dificultades económicas de la misma. Mientras, alude a que la mujer debía tener "disponibilidad total" durante todo el día y todos los días de la semana.

El Ministerio Público sostiene que los hechos son constitutivos de un delito de trata de seres humanos y otro de explotación lucrativa de prostitución de persona mayor y que de ambos delitos responden las acusadas, para las que solicita penas de siete años y seis meses de cárcel para una y siete años de prisión para otra.