Lara Méndez afirma que los anónimos contra Besteiro causaron también "un daño irreparable a Lugo" y culpa a Candia

LUGO, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Lugo, la socialista Lara Méndez, ha cargado de nuevo este lunes contra la presidenta de los populares en la provincia y candidata en la capital, Elena Candia, y ha advertido que los "anónimos" que entregó no solo apartaron al ahora delegado del Gobierno, José Ramón Gómez Besteiro, de primera línea política y afectaron al PSOE, sino que causaron "un daño irreparable a Lugo".

Méndez ha censurado la actitud de Candia y la ha acusado de "no dar la cara" (la dirigente popular ha convocado esta jornada una rueda de prensa) y ha advertido que "hay una realidad constatable que está ahí y una declaración hecha" --en referencia a que entregó documentación anónima que, afirman los populares, recibió el grupo; y realizó una declaración testifical ante el fiscal--.

"Lo que tenía que haber hecho es pedir información primero y verificar la información que se aportaba en los anónimos", ha advertido la alcaldesa, antes de incidir en que el otro supuesto --"que aparezca un sobre (el que tenía el anónimo) en un despacho y que no se sepa ni qué se hizo con él"-- resulta si cabe "más inverosímil".

"La realidad es que el anónimo apartó a Besteiro de la primera línea política, que ahora recuperamos con su nombramiento. Es algo que no tendría que haber ocurrido y los hechos demostraron que no había causa", ha lamentado, antes de incidir en que "no solo hizo daño" al dirigente socialista y al PSOE sino también "a la ciudad de Lugo "ralentizando y generando situaciones de inseguridad jurídica".

La dirigente socialista ha advertido que también se generó "miedo entre el funcionariado y el empresariado" a "invertir" en la ciudad. "Causó un daño irreparable que intentamos combatir con acciones, programas y proyectos para dinamizar la economía de nuestra ciudad", ha zanjado.