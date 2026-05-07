Lara Méndez: "La historia más oscura de los últimos años en la cuidad de Lugo lleva el nombre de Elena Candia"

Protesta a las puertas del debate de la moción de censura en el Ayuntamiento de Lugo, a 7 de mayo de 2026, en Lugo, Galicia (España). El Ayuntamiento de Lugo debate hoy la moción de censura del PP para investir a Elena Candia como alcaldesa, gracias al ap - Carlos Castro - Europa Press

LUGO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La exalcaldesa de Lugo y actual viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Lara Méndez, ha asegurado que "la historia más oscura de los últimos años en la ciudad lleva el nombre de Elena Candia".

La dirigente socialista se ha pronunciado de este modo a las puertas del Ayuntamiento de Lugo, donde ha participado en la protesta contra la moción de censura convocada de forma paralela a la celebración del pleno que ha llevado a la líder del PP de Lugo a hacerse con el bastón de mando de la ciudad.

En su intervención, Lara Méndez ha subrayado la "indignación mayoritaria" de toda una ciudad ante la moción de censura impulsada por Candia "con sus praxis habituales" y el "mercadeo de una tránsfuga" para llegar a una alcaldía que no logró en las urnas.

Méndez ha recordado que en los comicios de 2023 los vecinos de Lugo decidieron que en la ciudad hubiese un gobierno progresista y ha censurado que Candia utilice el "dolor de una ciudad", con tres compañeros de las filas socialistas fallecidos". "Unas circunstancias" que, según ha señalado, "no se dan en ninguna otra moción de censura y demuestra qué tipo de personas son".

En este sentido, ha recordado que Elena Candia fue también la que presentó los "anónimos" contra el actual secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y que ahora, tras ese episodio, se vale de una tránsfuga con el uso de las instituciones autonómicas para "comprar voluntades" a través de la Axencia Galega de Turismo.

Además, ha respondido a las acusaciones del conselleiro de Presidencia y líder del PP de A Coruña, Diego Calvo, que la culpó en el Parlamento de la situación. Así, ha recordado que cuando ella dejó el Ayuntamiento, quedó una "situación consolidada" con Paula Alvarellos como regidora.

Dicho esto, ha recordado que pese al fallecimiento de Alvarellos, el gobierno logró recomponerse y situar a Miguel Fernández al frente de un equipo que "hacía su trabajo". Todo ello, ha apuntado, hasta que llegó Reigosa, una persona "puso precio" y que, según ha indicado, no fue la primera a la que "tocó" Elena Candia.