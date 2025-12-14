Lara Méndez (PSdeG) insiste en que la dirección del partido no habló "directamente" con "ninguna víctima"

Archivo - La viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Lara Méndez - PSDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, ha insistido este domingo en que la dirección del partido en Galicia no habló "directamente" con "ninguna víctima" en relación al caso Tomé y que únicamente tuvieron conocimiento de un testimonio por una "tercera persona".

Méndez se ha pronunciado al respecto al ser preguntada por los medios antes del inicio de la manifestación contra Altri, en Santiago de Compostela. De este modo, la número dos del PSdeG ha reiterado la versión dada por el secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, en rueda de prensa el pasado viernes.

"Las cosas se hicieron según lo que establecen los protocolos. Escuchamos a una tercera persona que nos trasladó el testimonio de una víctima. La animamos a denunciar, que es lo que podemos hacer porque hay un artículo del Código Penal que nos impide hacer una denuncia en nombre de ninguna víctima", ha defendido.

Preguntada por las exigencias de dimisiones trasladadas por diferentes voces del partido, Méndez ha asegurado que entienden "todas las sensibilidades y el malestar" ante estos casos, pero ha defendido la actuación de la dirección, de la que ella forma parte. "La dirección actuó en hora", ha insistido.

