Lara Méndez (PSdeG) recrimina a Feijóo que utilice las guerras para "intentar sacar un rédito político"

Lara Méndez en la manifestación convocada por 'Parar la guerra' - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PsdeG, Lara Méndez, ha recriminado al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que utilice las guerras para "intentar sacar un rédito político". Este ataque lo ha lanzado, precisamente, desde una manifestación en contra del conflicto de Oriente Medio celebrada este sábado en Santiago de Compostela.

Acompañada por el secretario xeral del PSdeG en Santiago, Aitor Bouza, ha cargado también contra el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, por "callar porque no quiere molestar a Feijóo".

"¿Qué dice el señor Rueda? ¿Por qué calla? El señor Rueda calla y no por prudencia. No quiere que se vea que no lleva el seguidismo al señor Feijóo inclusive ante temas tan graves como los que estamos a vivir con todas las guerras", ha puntualizado.

Méndez, que ha lamentado la "injusticia" del conflicto bélico, ha incidido en que el presidente del PP a nivel nacional "tenía que haber estado al lado del Gobierno antes de aplaudir la decisión de Donald Trump" de iniciar una oleada de ataques en Irán.

Asimismo, le ha pedido que "deje de hacer partidismo" y que se posicione "al lado de la ciudadanía y de la paz" con el objetivo de "parar esta guerra injusta".

MEDIDAS POR LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA

La secretaria de Organización, a su vez, ha señalado que las consecuencias de la guerra también se están sufriendo en Galicia a través del incremento del combustible y de la energía.

En ese mismo contexto, ha exigido al Ejecutivo autonómico que "evalúe con rigor el impacto de la crisis en la economía gallega" con el fin de "identificar a los sectores más expuestos y activar medidas de apoyo en las empresas".

Con todo, ha lamentado la muerte de "miles de inocentes" en Oriente Medio y ha destacado el posicionamiento del partido socialista contrario a la guerra. "La paz se combate con derecho internacional y con diálogo", ha zanjado.