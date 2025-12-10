Lara Méndez se remite a un posterior "pronunciamiento contundente" del PSdeG tras anular Besteiro su agenda

Rueda de prensa de la secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, este miércoles en el Parlamento de Galicia - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, ha asegurado que a lo largo de este miércoles habrá un "pronunciamiento contundente" de los socialistas sobre las denuncias conocidas en las últimas horas contra el presidente de la Diputación de Lugo y secretario provincial del PSOE en la provincia lucense, José Tomé, después de que el secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, haya anulado la agenda pública que tenía esta mañana.

En rueda de prensa tras la junta de portavoces, la diputada lucense ha asegurado que las informaciones que han trascendido sobre "este presunto acoso sexual en Lugo" producen "tristeza" y "repugnancia".

Después de que el PSdeG confirmase a primera hora de este miércoles que Besteiro mantenía una convocatoria prevista por la mañana en Padrón y que luego la anulase sin dar explicaciones sobre las razones, Méndez se ha limitado a responder a las preguntas de los medios que en esta jornada habrá ese pronuciamiento "contundente" del PSOE sobre este asunto en el que se trasladarán "todas las cuestiones que se tengan que aclarar".

"Trasladaremos ese pronunciamiento al respecto de la situación. Se aclarará todo", ha comprometido antes de subrayar que el PSOE siente, "ante cualquier acto de violencia o de acoso sexual" una "evidente tristeza", pero también "repugnancia" y "siempre protegiendo a las víctimas".

"Habrá a lo largo de este día un pronunciamiento por parte del PSOE", ha zanjado ante numerosas preguntas de los medios en la rueda de prensa celebrada en la Cámara gallega, incluida la pregunta de si ella conocía las acusaciones contra Tomé antes de que trascendiesen públicamente, como se aseguró en el programa de Cuatro que las desveló.