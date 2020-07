Lastra pide el voto para G. Caballero frente a un Feijóo que "aplaude con las orejas" cada decisión de Casado

Asegura que el Gobierno se está "dejando la piel" para garantizar un futuro para Alcoa

FERROL (A CORUÑA), 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE y portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, ha pedido el voto para el candidato socialista a la Presidencia de la Xunta, Gonzalo Caballero, frente a un Alberto Núñez Feijóo que "aplaudió con las orejas" cada decisión del líder del PP, Pablo Casado.

En un mitin al aire libre ofrecido en Ferrol (A Coruña) en apoyo al proyecto del PSdeG para las elecciones autonómicas, ha asegurado que la derecha se "alió con la crisis sanitaria para derrocar al gobierno". "Esa es la derecha que lo único que hizo fue poner palos en la ruedas", ha manifestado Adriana Lastra, que ha asegurado que "detrás de cada decisión de Pablo Casado estaba Feijóo aplaudiendo con las orejas".

En su discurso, la portavoz del PSOE en el Congreso ha lamentado que el PP, con su posición en rechazo a las prórrogas del estado de alarma, decidiese que era "más óptimo para ellos derrocar al gobierno que a la pandemia". "Y detrás de Casado estaba Feijóo", ha asegurado.

Frente a esta actitud, ha puesto en valor las medidas adoptadas por el Gobierno de España para defender a la ciudadanía. "Tomamos estas medidas, una detrás de otra, con mucha valentía y mucho aplomo. Y todo esto sin el apoyo del PP", ha censurado en una intervención en la que también ha criticado la falta de apoyo del PP a la negociación que el Gobierno lleva a cabo en Bruselas en relación al fondo de recuperación europeo.

Además, ha criticado que esta postura de la derecha contase con el apoyo de los líderes autonómicos del PP, como Alerto Núñez Feijóo, de quien ha dicho que le "recuerda un poco a Alberto Ruíz Gallardón en "las buenas palabras pero ningún buen hecho".

ALCOA

En este punto, ha criticado que la Xunta de Galicia trate de echarle la culpa del problema de Alcoa al Gobierno. "Si nos estamos dejando la piel para que Alcoa sobreviva frente a un gobierno de la Xunta que no ha hecho nada", ha exclamado en un acto en el que ha puesto en valor la labor del Gobierno para conseguir una "transición ecológica justa" en As Pontes. "Porque lo que había si no era un cierre", ha manifestado.

Ante todas estas cuestiones, ha pedido el voto para Gonzalo Caballero, de quien ha asegurado que será "un excelente presidente". "Habla de sanidad, de educación, de las residencias... Pone rostro y cara a cada uno de los problemas", ha señalado.

"Y para eso necesitamos que se movilice hasta el último voto", ha avisado Lastra, que ha advertido de que "algunos van a jugar" a que la gente "no vaya a votar" porque saben que "si todos van a votar, el domingo Gonzalo podrá ser presidente de la Xunta y Galicia tener un gobierno que defienda los intereses de los gallegos y gallegas".