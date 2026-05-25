La ley de la AP-9 avanza en el Congreso: PSOE, BNG y Sumar pactan un texto que incluye transferir la titularidad

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Las negociaciones de las últimas semanas han surtido efecto y en el Congreso de los Diputados, a las puertas de que este martes se reúna la ponencia llamada a validarlo, PSOE, BNG y Sumar han pactado un texto sobre la ley de la AP-9 que incluye, según las fuentes consultadas por Europa Press, que se transfiera no solo la gestión sino también la titularidad de la vía, en la línea de lo que pide el Parlamento gallego.

Así lo han ratificado fuentes de las tres formaciones consultadas por Europa Press --Sumar ha precisado que sus enmiendas agregadas referidas a mariscadoras y mineros se mantienen--.

Las tres formaciones reivindican su papel en la negociación que ha dado pie a un acuerdo que, en palabras del diputado del BNG, Néstor Rego, constituye "un paso muy importante" porque implica "que se transfiere la titularidad" y todas las competencias".

El paso se hará a través de "una enmienda transaccional" que "respeta fundamentalmente", sostiene el nacionalista, "las propuestas realizadas por el Parlamento de Galicia y que implica la transferencia de la titularidad de la AP-9 y la salvaguarda de que el Estado asume todas las consecuencias, también las económicas, de las decisiones tomadas sobre la vía".

"Lo que implica una hipotética finalización de la concesión como consecuencia del expediente abierto por la UE debido a la irregularidad de las prórrogas realizadas", ha dicho.

El PP, aunque no está dentro del acuerdo, había manifestado su disposición a apoyar un texto que preservase el espíritu de la proposición de ley aprobada por unanimidad en el Parlamento de Galicia.