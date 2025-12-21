Liberada una persona en un accidente con tres vehículos implicados en Mazaricos (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha tenido que ser liberada por los bomberos tras un accidente con tres vehículos implicados en el municipio de Mazaricos (A Coruña).

Tal y como ha informado el 112 Galicia, el accidente se produjo alrededor de las 12.20 horas de este domingo y se trató de una colisión entre tres coches en el kilómetro 70 de la AC-400.

El 112 informó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Santa Comba, a la Guardia Civil de Tráfico y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Mazaricos.

Al llegar, la dotación de bomberos tuvo que liberar a uno de los ocupantes de uno de los coches implicados. Además, esta persona ha sido la única herida y tuvo que ser trasladada por el personal sanitario.