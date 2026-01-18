Liberada una persona tras una colisión entre un camión y un coche en Bergondo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos han liberado a una persona tras una colisión entre un camión y un coche en Bergondo (A Coruña). Las otras dos personas -- un ocupante del turismo y el conductor del camión -- resultaron ilesas.

Tal y como ha trasladado el 112 Galicia, el accidente ocurrió unos minutos después de las 13.30 horas. Un particular contactó con emergencias indicando que se había producido una colisión por alcance entre un camión y un turismo en la DP-0105, antes del kilómetro 1.

Además, uno de los ocupantes del vehículo no podía salir, porque no le abrian las puertas después del impacto.

El 112 Galicia solicitó la intervención del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de los Bomberos de Betanzos, de la Guardia Civil y de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Bergondo.

Allí, tuvieron que utilizar el material de excarcelación para que la persona herida pudiera salir y ser trasladada por el personal sanitario. Tanto el otro ocupante del turismo como el conductor del camión resultaron ilesos.