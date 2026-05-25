Liberada una persona tras volcar con su vehículo en O Corgo (Lugo)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha tenido que ser liberada en la mañana de este lunes tras volcar con su vehículo en el municipio de O Corgo (Lugo), concretamente en el punto kilométrico 8 de la carretera CG-2.2, a su paso por la parroquia de Sabarei.

Según la información facilitada por el 112 Galicia, el aviso se recibió minutos antes de las 8.00 horas a través de la llamada de un particular. Varios testigos que se encontraban en la zona intentaron socorrer en un primer momento al implicado, que permanecía atrapado en el interior del coche.

Ante esta situación, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias alertó a los Bomberos de Sarria, a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil de Tráfico y a los servicios de mantenimiento de la vía.

Una vez en el punto, los efectivos de los bomberos procedieron a la extracción del herido a través de la puerta trasera del vehículo. Tras ser liberada, la víctima recibió asistencia y fue trasladada en ambulancia a un centro hospitalario.