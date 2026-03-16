Liberado un conductor que resultó herido tras salirse de la vía en Barreiros (Lugo)

Salida de vía en Barreiros. - BOMBEROS DE BARREIROS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un conductor ha tenido que ser liberado en la mañana de este lunes en Barreiros (Lugo) tras resultar herido al salirse de la vía y quedar atrapado dentro de su vehículo.

Según informa el 112 Galicia, los hechos ocurrieron minutos después de las 06.00 horas y fue el propio sistema de emergencias eCall del coche el que avisó del incidente.

En concreto, el accidente ocurrió en el punto kilométrico 519 de la A-8, a su paso por San Miguel de Reinante, en Barreiros. El propio conductor pudo hablar con el 112 y dijo que estaba atrapado y herido.

Por ello, se informó a los Bomberos de Barreiros y a la Guardia Civil de Tráfico, siendo necesario el uso de material de excarcelación para liberar al único ocupante del coche.

Finalmente, los servicios sanitarios trasladaron al hospital al varón, que se encontraba consciente, aunque presentaba varias posible fracturas.

CUATRO TRASLADADOS EN A MERCA

Por otro lado, el 112 Galicia también ha informado de otro accidente ocurrido en la noche de este pasado domingo en A Merca (Ourense), en el cual cuatro personas tuvieron que ser trasladadas a un centro hospitalario.

Todo sucedió sobre las 23.40 horas en la AG-31, donde impactaron dos vehículos. Pese a que nadie había quedado atrapado, cuatro ocupantes tuvieron que ser atendidos por los servicios sanitarios y trasladados.