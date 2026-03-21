En libertad los cuatro detenidos en el operativo antidroga del Ensanche de Santiago, aunque siguen investigados

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago ha decretado la libertad para las cuatro personas detenidas este viernes en un operativo contra el tráfico de drogas, aunque siguen investigadas por este delito, además de usurpación de bienes inmuebles y tenencia ilícita de armas.

Los arrestados han pasado esta mañana a disposición judicial, cuando la decisión tomada ha sido comunicada a los implicados. Según trasladan fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), también tienen la obligación de desalojo inmediato de las viviendas ocupadas.

Estos son inmuebles del Ensanche de la capital gallega que supuestamente operaban como punto de venta de droga. La Policía Nacional efectuó este viernes un operativo a raíz de una serie de denuncias vecinales en relación a la existencia de narcopisos, según informaron fuentes policiales consultadas.

Las mismas apuntaron a que, en un inicio, se habían producido entre cuatro y cinco arrestos. Después, fuentes judiciales confirmaron la detención de cuatro personas, que son las que han pasado este sábado a disposición del juzgado, que decretó el secreto de las actuaciones.