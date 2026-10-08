Librerías de Galicia piden a la Xunta que agilice la tramitación y el pago de las ayudas de libros de texto

Archivo - Varias mochilas en una percha de un aula de 0 a 3 años del colegio CEIP Hernán Cortés, durante el primer día de comienzo del curso escolar, a 7 de septiembre de 2022, en Madrid. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Librerías de Galicia ha solicitado a la Xunta que agilice la tramitación y el pago a las librerías de los importes correspondientes a las ayudas para la adquisición de libros de texto ante las dificultades de liquidez que aseguran están provocando los retrasos en numerosos establecimientos gallegos.

Tras subrayar su apoyo a la existencia de ayudas públicas para la adquisición de libros de texto, la Federación ha advertido de que el procedimiento establecido "no puede provocar que sean las pequeñas librerías las que tengan que asumir, con sus propios recursos y durante un período prolongado, la financiación efectiva de estas ayudas".

Así, ha alertado de que varias librerías han tenido que recurrir este año a pólizas o líneas de crédito para hacer frente a sus compromisos de pago mientras están pendientes de cobrar las cantidades correspondientes de la campaña de libros de texto.

"Estamos completamente a favor de que existan ayudas públicas para que todas las familias puedan acceder a los libros de texto que necesitan sus hijos. Lo que pedimos es que el esfuerzo económico que supone esa política pública no recaiga temporalmente sobre las librerías, y especialmente sobre los pequeños establecimientos, que no tienen capacidad financiera para adelantar durante meses cantidades importantes de dinero", ha denunciado la Federación de Librerías de Galicia.

Un problema que, ha remarcado, es "especialmente sensible para las pequeñas librerías", por lo que ha instado a la Consellería a dar prioridad a revisar los talones de cargo ya presentados y a la tramitación de las correspondientes órdenes de pago, con el objetivo de reducir al mínimo el período que transcurre entre la entrega de los libros y el cobro por parte de los establecimientos.