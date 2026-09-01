Licitada la construcción de 168 viviendas de promoción pública en Lugo

Reunión del Consello de la Xunta, del 1 de septiembre de 2026. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consello de la Xunta ha autorizado la licitación del contrato de

ejecución de las obras de construcción de 168 viviendas de promoción pública en Lugo, concretamente en la parcela A de Garabolos.

Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, en la comparecencia de prensa posterior a la celebración del Consello, el primero tras el parón estival.

El importe de licitación del contrato será de 29.659.063,25 euros. La parcela donde se situarán las viviendas de promoción pública (VPP) tiene una superficie aproximada de 3.336,00 metros cuadrados y la edificación proyectada tiene una superficie construida total de 25.443,44 metros cuadrados.

El edificio proyectado consta de dos plantas de sótano destinadas a garajes, trasteros y locales de instalaciones. El acceso a ambos niveles se produce aprovechando el desnivel natural de la parcela, de modo que el acceso al sótano -1 es desde la fachada este, mientras que la del sótano -2 se resuelve en la fachada norte.

En planta baja, concebida como un espacio de relación comunitaria con un soportal abierto a la calle, hay tres portales de acceso y locales de instalaciones, cuartos de limpieza, espacios de reserva para residuos y otros auxiliares. Además, estarán los núcleos de escaleras de acceso a los sótanos.

Las plantas altas están destinadas a viviendas, con una planta tipo repetida entre las plantas primera y séptima. Cada portal da acceso a ocho viviendas por planta, con un total de 24 viviendas por piso, alrededor de un pasillo central que comunica los tres núcleos verticales. Del total de 168 viviendas, siete están adaptadas para personas con movilidad reducida.

CONVENIO UDC

También en lo relativo a la construcción, el Consello de la Xunta ha autorizado un convenio de colaboración entre la Consellería de Vivienda e Planificación de Infraestruturas y la Universidade de A Coruña (UDC) para desarrollar un programa de investigación aplicada sobre vivienda pública industrializada, urbanismo y nuevos modos de habitar.

Se trata de la elaboración de propuestas de ordenación urbana y vivienda colectiva que permitan explorar nuevas estrategias para la producción residencial pública en Galicia.

Se incluye la elaboración de un proyecto básico y la ordenación, para el desarrollo de suelo residencial dentro del programa del máster universitario en arquitectura, como objeto del trabajo de fin de máster así como en la difusión de los resultados y de dichos trabajos. Además, la Universidad organizará un ciclo de conferencias sobre esta materia.

En lo que se refiere a la financiación, la Xunta le acercará a la Universidad un presupuesto de 19.350 euros. El convenio estará vigente desde el día de su firma hasta el 31 de diciembre del 2027.

SENDA EN MEAÑO

Por último, el consello de la Xunta ha acordado la aprobación provisional del proyecto para la ejecución de una senda de uso mixto para peatones y ciclistas en el trecho de la carretera autonómica PO-303 Picón-Tanoira, en el ayuntamiento de Meaño, que supondrá una inversión superior a los 720.000 euros.

Se trata de habilitar un itinerario en el trecho de algo más de 1,2 kilómetros de longitud de la PO-303, entre los puntos kilométricos 10+630 y 11+865. La actuación comienza a la salida del núcleo de Picón, atravesando el núcleo de O Pazo y llegando al inicio del núcleo de Tanoira.

El objetivo, explican, es mejorar este entorno periurbano con numerosas edificaciones de tipo unifamiliar y accesos directos en los márgenes, cuya densidad se incrementa en el entorno de los núcleos citados.