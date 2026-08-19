La llegada de aire atlántico traerá un descenso de temperaturas y pone fin a las alertas por calor en Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La llegada de un frente poco activo traerá este jueves aire atlántico a toda Galicia, más fresco y húmedo, lo que provocará un aumento de la nubosidad y un importante descenso de las temperaturas, según MeteoGalicia.

Ante este cambio de las condiciones meteorológicas, la Xunta, según ha informado en un comunicado, desactivará las alertas por episodio de calor en toda la comunidad.

Los valores suaves en los termómetros se mantendrán también durante los próximos días, de acuerdo con las previsiones de MeteoGalicia.

RECOMENDACIONES ANTE ALTAS TEMPERATURAS

Sanidade recuerda que entre los principales grupos de riesgo ante los efectos de las altas temperaturas se encuentran las personas mayores de 65 años y los menores de cuatro años, especialmente los menores de un año, así como las personas con enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia renal, párkinson, alzhéimer o determinadas patologías psiquiátricas.

También forman parte de los grupos de riesgo las personas mayores que viven solas, quienes residen en viviendas mal acondicionadas, las personas con exceso o bajo peso y los trabajadores, deportistas o ciudadanos que pasan varias horas al aire libre.

Ante las altas temperaturas, la Consellería recomienda beber más líquidos sin esperar a tener sed, especialmente agua y zumos de fruta ligeramente fríos, y evitar las bebidas calientes, alcohólicas, el café, el té, las bebidas de cola y las muy azucaradas. También aconseja aumentar el consumo de ensaladas, verduras y frutas y evitar las comidas copiosas.

Asimismo, recomienda utilizar ropa ligera y holgada, permanecer en espacios ventilados o acondicionados, buscar la sombra y mantener frescas las viviendas, además de evitar las actividades al aire libre y reducir la actividad física durante las horas de más calor.

En caso de sufrir agotamiento o un golpe de calor, Sanidade aconseja solicitar ayuda médica urgente llamando al 061. También recomienda prestar especial atención a familiares o vecinos que vivan solos para comprobar su estado de salud.