Las lluvias dejan más de 260 incidencias en vías provinciales de Pontevedra

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, visita la zona de un desprendimiento en una carretera de Gondomar. - DIPUTACIÓN PONTEVEDRA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Pontevedra ha detallado que el Servizo de Infraestruturas de la institución provincial ha tenido que dar respuesta a un total de 266 incidencias en vías de su demarcación fruto del tren de borrascas que afecta a toda la Comunidad.

Así, el presidente de la Diputación, Luis López, ha destacado la actuación "ágil e inmediata" de los profesionales responsables del mantenimiento de las carreteras.

En una visita a Gondomar, donde el ente provincial invertirá 85.000 euros de manera urgente para arreglar un desprendimiento en la EP-2403 entre Mosende y Morgadáns, ha reivindicado las inversiones en materia de infraestructuras para evitar sucesos de mayor gravedad.

Además, la Diputación ha explicado en una nota de prensa que el servicio de infraestructuras recibió un total de 266 avisos, de los cuales la mayoría, un total de 98, estuvieron motivados por la caída de árboles sobre las carreteras.

También ha habido otras situaciones relacionadas con la presencia de animales, bolsas de agua, manchas en el asfalto, interferencias con compañías suministradoras de servicios, accidentes o desprendimientos, que también supusieron la intervención de los responsables de mantenimiento de carreteras de la Diputación.

INCIDENCIAS OURENSE

Por otro lado, la Diputación de Ourense ha advertido de que cuatro cuencas fluviales afectan a las vías de la red provincial, en concreto, según ha apuntado, la cuenca del Avia afecta a la carretera OU-0305 Ribadavia-A Arnoia (OU-402), con inundaciones entre los Pk 0+500 al 0+800. Esta vía ha estado cerrada esta misma noche entre las 00.00 y las 7.30 horas.

Mientras, la cuenca del Limia influye en las carreteras OU-1104 Vila de Rei-Vilar de Barrio, con inundaciones en Escornabois; OU-1114 Vilar de Santos (OU-320)-Ponte Liñares (OU-301), en su totalidad; OU-1115 Santa Baia (OU-1114) - Barracel, en la travesía de Rairiz y OU-1107 Xinzo (OU-320) - Cualedro, en Rebordechá.

Asimismo, la cuenca del río Tamega registra afecciones en las vías OU-1010 Oimbra-Rabal (N-532) e inundaciones en Rabal y OU-1011 Verín (N-532)- Oímbra, entre los PK 2+000 al 3+190.

Por último, la cuenca del Miño, desde la presa de Velle hasta A Peroxa, que estuvo en nivel rojo el pasado día 9, afectó directamente a la carretera OU-0504 A Casilla-Barra de Miño, en sus tres primeros kilómetros, por coincidir paralelamente el trazado de la vía con el río Miño.

En el último mes, ha explicado la Diputación, las lluvias han obligado a realizar actuaciones como desatascar tajeas y limpiar fosas para facilitar la evacuación de las aguas.

Para esta semana y las próximas, debido a la saturación de los terrenos del agua, la institución provincial advierte de que podrían registrarse derrumbes de taludes y muros, así como la formación de baches en el firme.

Ahora mismo, las carreteras provinciales más afectadas por los efectos del agua son: la OU-0527 Sobreira (N-525) - San Martiño (OU-201), OU-0209 Celanova (OU-531) - Quintela de Leirado (OU-0210), OU-0357 Corcores - Rubillón, OU-0415 Brues (N-541) - Portela da Cruz (PO-235), OU-0514 Vial principal del Poligono de San Cibrao (OU-105), OU-0604 Vilariño frío (OU-536) - Parada do Sil (OU-0508), OU-0703 Trives (OU-536) - Chandrexa OU-0704 Ramal a Cabeza de Manzaneda (OU-0703), OU-1117 Xinzo( N-525) - Vilar de Barrio (OU-1102).