Las lluvias dejan más de 84 litros acumulados por metro cuadrado en Forcarei (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias han dejado 84,7 litros de agua acumulados por metro cuadrado en la estación de medición del municipio pontevedrés de Forcarei.

Según la información de MeteoGalicia, el municipio ourensano de Entrimo llegó a los 77,2 litros por metro cuadrado y en Arnoia un total de 53,4 litros por metro cuadrado.

En cuanto a las temperaturas, la más baja se alcanzó a las 17.50 horas de esta tarde en Xares, donde los termómetros marcaron los -0,4ºC. Asimismo, la máxima de esta jornada se registró en O Valdouro (15,8ºC).

Para la jornada de este viernes Galicia continuará bajo el dominio de la borrasca 'Leonardo' que dejará mucha inestabilidad atmosférica, la cota de nieve se situará sobre los 900-1.000 metros y las temperaturas sufrirán un pequeño descenso.